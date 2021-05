Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Prima noapte de libertate, prima zi de gunoaie: Cum arata plaja de la Vama Veche dupa relaxare Odata cu relaxarea restricțiilor, din 15 mai, mulți romani au vrut sa profite, chiar din prima zi, de noile reguli, așa ca plaja din Vama Veche a fost plina de oameni. Insa a doua zi dimineața peisajul…

- S-a plimbat pe plaja și a trecut granița din greșeala! Este povestea reala a unui britanic care s-a plimbat pe plaja in Bulgaria și a intrat ilegal 200 de metri in Romania. S-a intamplat in urma cu 3 zile, pe la 6 seara. Politistii de frontiera de la Garda de Coasta l-au depistat imediat pe... View…

- Spaniolii au trecut la petreceri pentru a sarbatori iesirea din starea de urgenta. Sute de oameni au ieșit in strada in mai multe orase ale tarii, uitand sa pastreze distanța. In Madrid, politia a intervenit pentru a-i dispersa pe cei stransi in piata centrala. Starea de alerta a fost introdusa pe 25…

- Daca vineri seara turiștii din Vama Veche au plecat catre catre cazare cu puțin timp inainte de ora 22.00, sambata seara, in stațiune au fost organizate mai multe petreceri. Polițiștii au amendat cinci tineri cu cate 2.000 de lei, potrivit Digi24. Odata cu lasarea serii tinerii au pornit o petrecere…

- Cinci tineri care au organizat petreceri pe plaja, la Vama Veche, au primit amenzi de cate 2.000 de lei. S-au mai dat 17 sancțiuni pentru nerespectarea masurilor anti-COVID, informeaza Mediafax. Polițiști din Vama Veche - 2 Mai s-au sesizat din oficiu ca pe plaja din dreptul unei terase din…

- Polițiștii au oprit o petrecere, pe plaja din Vama Veche. Dupa ce anul trecut nu au putut ajunge in stațiunea lor preferata din cauza carantinei, turiștii incearca acum sa revina la vechile obiceiuri. Odata cu lasarea serii au pornit o petrecere ca pe vremuri, dar distracția nu a durat mult.v

- Vremea frumoasa din acest weekend a adus mormane de gunoi in orașe, zone de coasta și locuri pitorești, zona Portobello din Dublin fiind inundata de gunoi la cateva ore de la apelul disperat al primarului pentru ca oamenii sa pastreze curațenia.In weekend, un numar mare de oameni s-au adunat cu prietenii,…

- Au facut curat in Țara Fagarașului. Aproximativ 5.000 de voluntari au strans, in ultimele doua saptamani, peste 100 de tone de gunoaie din orașele Victoria și Fagaraș și din 26 de comune. Ei au curațat malurile raurilor și spațiile verzi din apropierea localitaților. A fost cea mai mare campanie de…