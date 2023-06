Stiri pe aceeasi tema

- Trupul barbatului de 40 de ani cautat in apele Lacului de acumulare Stanca-Costești a fost gasit Trupul barbatului de 40 de ani cautat in apele Lacului de acumulare Stanca-Costești a fost gasit, au anunțat in aceasta seara responsabilii ISU dupa o ampla operațiune de cautare inițiata in cursul acestei…

- Tragedie in județ! Barbat de 40 de ani, disparut in apele Lacului de acumulare Stanca-Costești. Pompierii il cauta cu barcile Astazi, la pranz, pompierii au fost solicitați sa intervina pentru cautarea unui barbat, in varsta de 40 ani, care a intrat in apele Lacului de acumulare Stanca-Costești și nu…

- Dupa o perioada de aplatizare a numarului de rezervari, cauzata de incertitudinea privind vacanța din cauza crizei din educație, dar și a temerilor legate de holera in urma distrugerii barajului Nova Kahovka din Ucraina, romanii continua sa iși rezerve concedii pe litoralul bulgaresc, scrie Mediafax.Zvonurile…

- A XIV – a ediție a festivalului ”Floare Albastra” organizat de Primaria și Consiliul Mihai Eminescu a adus alaturi de tinere talente locale și voci consacrate din muzica romaneasca, dar și o interpreta din Republica Moldova.

- Programul „Litoralul pentru toți”: Turiștii vor avea parte de tarife cu pana la 70% mai mici Turiștii care opteaza pentru o vacanța in stațiunile de pe litoralul Marii Negre in perioada 22 mai – 18 iunie vor avea parte de tarife reduse cu pana la 70% in cadrul programului „Litoralul pentru toți”. Astfel,…

- In jurul apelor Prutului s-au tesut numeroase legende pescaresti care dau fiori pescarilor si amatorilor. Se spune ca raul este populat cu somni de dimensiuni uriase care ajung sa cantareasca si 150 de kilograme. In judetul Botosani, din nordul extrem al Moldovei, apele Prutului sunt populate cu somni…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii s-a reunit in aceasta dimineața, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pentru a discuta situatia de securitate din regiunea Marii Negre, dar și despre amenințarile Rusiei la adresa Republicii Moldova.

- Marirea deversarii volumului de apa din lacul de acumulare Novodnestrovsc (Ucraina) și din lacul de acumulare Dubasari, in marime de 770 m3/s, a dus la creșterea nivelului apei in fluviul Nistru, transmite Noi.md Indicatorii constituie 160% din norma, pentru luna aprilie, comunica Ministerul Mediului…