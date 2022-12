Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a cerut luni comunitații internaționale sa iși sporeasca presiunile asupra Rusiei pentru a opri razboiul. Maia Sandu a condamnat luni atacurile repetate ale Rusiei asupra cetațenilor, facilitaților civile și infrastructurii critice din Ucraina. „Comunitatea…

- Romania a inceput, sambata, la orele pranzului exportul de gaze catre Republica Moldova prin conducta Iasi-Ungheni. ,,Astazi (sambata – n.r.), la ora 13:00, a inceput transportul de gaze pe directia Romania – Republica Moldova. Sunt nominalizati 1.023.266 de metri cubi. Compresorul functioneaza normal”,…

- Polițiștii de frontiera de la Vama Oancea s-au confruntat cu o situație neobișnuita, pentru ca in premiera un cetațean german care voia sa intre din Republica Moldova in Romania avea asupra sa un permis de conducere fals, eliberat de un stat inexistent pe harta lumii: „Imperiul German”! Prin verficarea…

- Autoritațile de la Chișinau au explicat de ce s-a intrerupt lumina in Republica Moldova, daca electricitatea este procurata din Romania. Potrivit explicațiilor, situația critica din Ucraina a dus la intreruperea automata a unei linii de tranzit care aducea electricitate din Rominia. {{650102}}„Bombardamentele…

- Cea de-a treia reuniune a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova incepe duminica, la Paris, si va fi co-prezidata de Romania, Franta si Germania. La eveniment vor participa mai multi membri ai Guvernului de la Chisinau, iar delegatia Republicii Moldova va fi condusa de presedinta Maia Sandu.…

- Cu aceasta ocazie, au fost discutate elementele concrete din cadrul Parteneriatului Strategic romano-francez, care a cunoscut o aprofundare rapida in ultimele luni, dupa asumarea de catre Franța a statutului de națiune cadru pentru Grupul de lupta din Romania, precum și in contextul elementelor de descurajare…

- Romania cunoaște foarte bine situația din Republica Moldova. Daca in aceasta iarna cetațenii Republicii Moldova se vor confrunta cu probleme serioase, in cazul in care Rusia va decide sa inchida gazul, Romania va fi alaturi, declara președintele Parlamentului, Igor Grosu, reiterand faptul ca partenerii…

- Virgiliu Postolachi, 22 de ani, atacantul de la UTA, care a fost și in vizorul naționalei Romaniei, a povestit intr-un interviu acordat Libertatea cum se simte dupa primele luni petrecute in țara a carei cetațenie o are din septembrie 2018, dar pe care o descopera acum. Virgiliu Postolachi, 22 de ani,…