Vama Nădlac 2 ar putea fi destinată doar transportului de marfă. Anunţul făcut de Marcel Vela "Pentru varianta Nadlac 2 (...) o sa am o convorbire cu ministrul de interne din Ungaria, astfel incat sa separam traficul de marfa de pe culoarul verde si autoturismele sa le reorientam spre alte puncte de trecere a frontierei, fie Nadlac 1 sau ceea ce opteaza partea maghiara, in sensul in care vom elibera din punctul de trecere Nadlac 2 rezervat strict pentru marfa", a spus ministrul de Interne, in cadrul sedintei de Guvern, conform Agerpres. Marcel Vela a sustinut ca "ar fi binevenita" o ordonanta militara prin care soferii straini sa nu mai fie obligati sa completeze chestionare.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

