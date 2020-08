Vama Kulata spre Grecia este blocată de protestatari bulgari Singurul punct de trecere al frontierei spre Grecia a fost blocat de protestatari. Daca pâna acum timpul de asteptare la Kulata-Promachonas era de mai bine de patru ore si se formau cozi kilometrice, acum protestatarii dau voie sa se treaca dupa bunul plac, informeaza Mediafax.



Oamenii ameninta ca vor protesta asta pâna când premierul Boiko Borisov îsi va da demisia, pe care îl acuza de coruptie.



Lucrurile nu sunt mai linistite nici în capitala tarii. Si acolo protestatarii au împânzit si blocat strazile. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

