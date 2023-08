Vama Giurgiu e din nou blocată. Oamenii așteaptă aproape trei ore Din aceasta dimineața, Vama Giurgiu este iar blocata. Șoferii sunt nevoiți sa aștepte cel puțin trei ore. Traficul pe podul care face legatura intre Romania și Bulgaria este oprit. Un accident rutier produs pe partea bulgara a frontierei a oprit circulația autovehiculelor dinspre Bulgaria catre Romania și, invers, dinspre țara noastra catre țara vecina. Poliția de Frontiera scrie pe siteul propriu ca ”Un ansamblu rutier a lovit parapeții podului, ceea ce a dus la blocarea traficului pe ambele sensuri de deplasare”. Momentan timpul de așteptare este de trei ore, dar nu se știe cand traficul va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din aceasta dimineața, Vama Giurgiu este iar blocata. Șoferii sunt nevoiți sa aștepte cel puțin trei ore. Traficul pe podul care face legatura intre Romania și Bulgaria este oprit. Un accident rutier produs pe partea bulgara a frontierei a oprit circulația autovehiculelor dinspre Bulgaria catre Romania…

- Traficul in Vama Giurgiu, blocat miercuri dimineata, din cauza unui accident pe partea bulgara a frontierei, a fost reluat pentru autoturisme, pe o singura artera, iar timpul de asteptare este de cinci ore. In jurul orei 03:00, un autocamion inmatriculat in Turcia care se deplasa pe sensul de iesire…

- Romanii au luat, pur și simplu, cu asalt granițele țarii in minivacanța de Sf. Maria. Peste 600.000 de oameni au tranzitat punctele de frontiera doar sambata, 12 august. Aproximativ 600.000 de persoane au tranzitat punctele de frontiera sambata, inregistrandu-se cele mai mari valori de trafic din acest…

- Conform aplicatiei online a Politiei de Frontiera, sambata, punctul de trecere a frontierei Nadlac II este aglomerat atat pe sensul se iesire, unde autoturismele asteapta, in medie, 90 de minute pentru formalitatile vamale, cat li la intrarea in tara, unde timpul mediu de asteptare este, de asemenea…

- Un șofer de 18 ani care a ramas impotmolit in nisip, pe plaja din Eforie și s-a ales și cu o amenda usturatoare. A crezut ca poate face o plimbare cu mașina pe malul marii dar a ramas impotmolit in nisip și s-a ales și cu o amenda usturatoare. Este isprava unui șofer de 18 ani care a ramas blocat pe…

- Desi Euroins se afla in faliment, polițele emise de societate anterior declanșarii acestei proceduri continua sa fie valabile pana la data de 8 septembrie a.c., inclusiv la ieșirea din Romania. Insa daca intoarcerea in tara se va face dupa 8 septembrie, va trebuie cumparata o alta polița de asigurare,…

- Trafic de coșmar in Vama Giurgiu: peste 5.000 de autoturisme au trecut granița in doar cinci ore ale zilei de 1 iunie, valori de peste 25 de ori mai mari decat cele normale Orașul Giurgiu este aproape paralizat din cauza traficului extrem de intens din punctul de frontiera ce face legatura cu Bulgaria.…

- Roger Federer, legenda tenisului mondial, retras recent din activitate, a fost pozat pe Aeroportul Otopeni de catre Politia de Frontiera. „A fost o onoare sa ii spunem bun venit in Romania lui Roger Federer!”, este mesajul postat acum cateva ore pe pagina de socializare a Politiei de Frontiera. Din…