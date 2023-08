Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite, dintre care doua incarcerate, in urma unui accident rutier care a avut loc, marti seara, pe Defileul Jiului, in zona Lainici. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, in accident au fost implicate trei masini. Au intervenit reprezentantii Garzii de…

- Trei persoane au fost ranite in urma unei coliziuni dintre o mașina și o caruța produsa pe un drum național din Vrancea. Traficul este blocat pe ambele sensuri, anunța autoritațile.Potrivit IPJ Vrancea, sambata seara polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea…

- Un barbat a murit, iar alte doua persoane au fost ranite intr-un accident produs miercuri dimineața pe DN1, la kilometrul 126, in localitatea Poiana Țapului.In accident au fost implicate doua autoturisme. ISU Prahova anunța ca in cele doua mașini se aflau patru persoane. Persoana care a murit are…

- Circulația mașinilor este blocata vineri dimineața pe o șosea importanta din județul Neamț din cauza unui accident. In urma unei coliziuni intre doua mașini o persoana a ramas incarcerata, anunța autoritațile.

- Tradiția se pastreaza și in acest an, astfel ca de ”Ziua Podului” nu se percepe taxa de trecere pe Podul Prieteniei, ce face legatura dintre Giurgiu și Ruse. Asta se intampla marți, 20 iunie. In acest an, pe 20 iunie, se implinesc 69 de ani de la darea in folosința a Podului Prieteniei, ce face legatura…

- Coada de masini de sase kilometri la Vama Giurgiu. Mii de romani asteapta cinci, sase ore sa treaca vama in Bulgaria. Toate drumurile ce duc spre Vama Giurgiu sunt blocate. Coada de masini pe DN5 incepe de la intrarea in localitatea Daia. Orasul Giurgiu este aproape blocat de cozile de masini ce merg…

- Potrivit MAE, se recomanda cetatenilor romani sa foloseasca toate punctele de frontiera si sa se asigure ca detin combustibil, apa, alimente sufiente pentru astfel de situatii.De asemenea, cetatenilor romani ce revin in Romania in data de 5 iunie 2023 li se recomanda sa aiba in vedere posibilitatea…

- Accident rutier pe DN7: Au fost implicate patru masini. Traficul este blocat pe ambele sensuri de mers. Un accident rutier in care au implicate patru masini a avut loc pe DN7, in zona localitatii Brezoi, judetul Valcea, precizeaza Centrul Infotrafic al IGPR. Din primele informatii, nu au fost victime,…