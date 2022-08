Stiri pe aceeasi tema

- Traficul de calatori s-a intensificat la frontiera cu Ungaria si Bulgaria Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Traficul de calatori s-a intensificat la frontiera cu Ungaria si Bulgaria, mai ales pe sensul de iesire din România. Cele mai aglomerate sunt acum vamile…

- Politistii de frontiera din Nadlac au depistat 26 de cetateni provenind din India, Bangladesh, Pakistan și Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria cu scopul de ajunge in Spatiul Schengen. Acestia se aflau ascunsi in doua automarfare. Ieri, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera de la frontiera cu Ungaria și Bulgaria au descoperit, in ultima saptamana, peste 330 tone de deseuri in mai multe TIR-uri, care urmau sa ajunga in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Politistii de frontiera și Garda de Mediu au descoperit, in ultima saptamana, in urma controlului asupra unor vehicule, peste 330 tone de deseuri, pentru care soferii nu detineau documente de transfer conform prevederilor legale, informeaza News.ro. ”Cel mai recent caz s-a inregistrat in data de 14.07.2022,…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varșand și Nadlac II au depistat treizeci și patru de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei automarfare incarcate cu covoare, role de tuburi din cauciuc și frigidere.…

- Politistii de frontiera din Nadlac II au depistat cincizeci si trei de cetateni din provenind din diferite state, care intentionau sa treaca ilegal frontiera de stat in tara vecina, ascunsi in trei ansambluri rutiere. Alti cinci cetateni din Afganistan, Pakistan și India au fost depistati de catre politistii…

- O cantitate de 22 de tone de deseuri metalice, incarcate din Grecia pentru Romania, precum si 21 de tone de deseuri textile, incarcate din Bulgaria pentru Olanda, transportate fara a fi indeplinite toate formalitatile legale, au fost oprite de politistii de frontiera giurgiuveni la intrarea in tara…