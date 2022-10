Stiri pe aceeasi tema

- Punctul de trecere a frontierei Ocnița și-a sistat temporar activitatea, din cauza alertelor aeriene din Ucraina, anunta Politia de Frontiera, transmite jurnal.md. ,,De la ora 10:15, punctul de trecere a frontierei Ocnița și-a sistat temporar activitatea. Conform informarii din partea autoritaților…

- Punctul de trecere a frontierei Ocnița și-a sistat temporar activitatea de la ora 10:15. Conform informarii din partea autoritaților ucrainene, nu se permite intrarea și ieșirea din Ucraina pe motivul alertelor aeriene, anunța Poliția de Frontiera.

- Punctul de trecere a frontierei Ocnița și-a sistat temporar activitatea de la ora 10:15. Conform informarii din partea autoritaților ucrainene, nu se permite intrarea și ieșirea din Ucraina pe motivul alertelor aeriene, anunța Poliția de Frontiera.

- Update 13:19 // In trei puncte de trecere a frontierei Otaci, Grimancauți și Unguri s-a reluat circulația transfrontaliera in regim normal. Fluxul de calatori și mijloace de transport este minimal. Ramane cu activitatea sistata PTF Ocnița. Poliția de Frontiera a R.Moldova anunța ca autoritațile ucrainene…

- Autoritațile ucrainene nu permit intrarea sau ieșirea din Ucraina pe motivul alertelor aeriene, anunța Poliția de Frontiera a Republicii Moldova, transmite Știri.md . Prin urmare, activitatea PTF Otaci, PTF Unguri, PTF Ocnița sau PTF Grimancauți este temporar sistata. Calatorii sunt rugați sa prezinte…

- PTF Otaci, PTF Unguri, PTF Ocnița și PTF Grimancauți sunt temporar inchise, pe motivul alertelor aeriene. Poliția de frontiera indeamna calatorii sa evite aceste zone, daca planifica calatorii.

- Potrivit datelor transmise de Poliția de Frontiera, de la inceputul conflictului armat din Ucraina, aproape 540.000 de cetațeni din aceasta țara s-au refugiat in Romania prin vama Siret. In intervalul 24.02.2022, ora 00:00 – 7.08.2022, ora 09:00 in Punctul de Trecere al Frontierei Siret, pe sensul…

- Peste 3,8 milioane de țigari, camuflate intr-o remorca, au fost ridicate la Vulcanești, la ieșirea din țara, spre Ucraina. Sschema de contrabanda a fost deconspirata de Poliția de Frontiera de comun cu ofițerii INI, Procurorii PCCOCS și Serviciul Vamal.