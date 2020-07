Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara anunta ca punctul de trecere Cenad - Kiszombor (Ungaria) ramane deschis doar pentru tranzitul mijloacelor de transport marfa pana la 7,5 tone si pentru lucratorii transfrontalieri.

- Restricții impuse de autoritațile maghiare, la intrarea in Ungaria prin vama Cenad. Este permisa doar circulația transportatorilor de marfa și a muncitorilor transfrontalieri, iar autoritațile maghiare permit tranzitarea pe culoarele stabilite. Cei care doresc sa calatoreasca in țara vecina trebuie…

- Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara dorește sa informeze participanții la trafic cu privire la masurile dispuse de autoritațile maghiare... The post Interdictii la frontiera cu Ungaria! Masinile mici nu mai pot trece granita pe la Cenad – Kiszombor appeared first on Renasterea…

- Cel putin 34.000 de romani sunt izolati in regiunea spaniola Lerida dupa ce guvernul catalan a reactivat carantina pentru 15 zile. Autoritatile spaniole au impus din nou restrictiile si in A Marina, din Lugo. Focarul din regiunea Segria (Lerida) ii afecteaza si pe strainii veniți la cules de fructe,…

- Autoritatile romane si cele maghiare au discutat despre posibile masuri de rezolvare a situatiei de la granita de vest a Romaniei, pentru a se evita aglomeratia inregistrata la sfarsitul saptamanii trecute, cand a fost tranzitata zilnic de zeci de mii de oameni. Astazi este programata o intalnire intre…

- Conform datelor Poliției de Frontiera, in ultimele 24 de ore numarul romanilor care s-au intors acasa a crescut simțitor. ”In intervalul 8 mai, ora 8,00 – 90 mai, aceeași ora, prin PTF Nadlac 1 au intra in țara 1370 de persoane și 400 de mjloace auto”, a declarat pentru Evz.ro subinspectorul Filip…

- Zece migranti din Siria care intentionau sa ajunga in Austria au fost depistati intr-o autoutilitara la un filtru organizat pe autostrada A1, cei doi carausi romani care ii transportau fiind retinuti, a anuntat, vineri, Politia de Frontiera Romana. Actiunea de combatere a traficului de migranti a fost…

- Autoritatile din Ungaria au anuntat ca permit intrarea in aceasta tara a cetatenilor din Uniunea Europeana, insa au impus anumite conditii. Formalitatile de frontiera se deruleaza prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I din judetul Arad.Potrivit Politiei de Frontiera, in urma intelegerilor…