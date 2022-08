Stiri pe aceeasi tema

- Valuta nedeclarata in suma de 12500 euro, 7900 dolari si 30200 hrivne ucrainene au depistat funcționarii vamali de comun cu polițiștii de frontiera, in cadrul controlului asupra unei pasagere a rutei „Chișinau – Istanbul”. Incidentul a fost consemnat ieri, 08 august, ora 20:20, pe Aeroportul Internațional…

- O nava militara a Rusiei a luat foc in portul Sevastopol, controlat de Moscova, dupa ce, aparent, a fost bombardata de artileria ucraineana. Potrivit presei internaționale, care citeaza surse locale, ar fi vorba de nava de patrulare Vasilii Bikov (colaj principal și foto interior). Rusia nu a confirmat,…

- Suma de 25.180 euro si 9.450 dolari a fost depistata in cadrul controlului de securitate, efectuat asupra unei pasagere a rutei „Chisinau – Milano”. Incidentul a fost consemnat luni, 25 iulie, ora 05:50, pe Aeroportul International Chisinau.

- Soția unui top model roman a fost gasita fara suflare intr-un hotel din Istanbul. Ei a lucrat pentru mari case de moda, inclusiv YSL. Istvan Sarkozy a facut anunțul dureros pe pagina sa de Facebook. Fanii cuplului au fost șocați cand au auzit totul. Tanarul din Oradea și Sofia s-au casatorit in luna…

- Sfarsit cumplit pentru o fetita de 10 ani, care a fost gasita moarta, duminica, in casa. Anchetatorii cred ca mama copilei a ucis-o pe micuta, a stat cu cadavrul in casa mai multe zile, dupa care a incercat sa se sinucida, scrie Le Parisien.Incidentul a avut loc in Soissons, Aisne, Franta. Alarma a…

- O jurnalista din Romania a fost gasita moarta in casa. Incidentul tragic a fost anunțat de o prietena de-a ei. Potrivit acesteia, femeia era profund marcata de evenimentele din țara vecina. Razboiul din Ucraina a facut-o sa ajute refugiații, dar sa uite complet de ea: „era epuizata”. Jurnalista a fost…

- Tenismena in varsta de 31 de ani a scapat de descalificare, dar a fost amendata drastic de organizatorii de la Roland Garros, dupa ce la meciul cu Ekaterina Alexandrova a lovit racheta de pamant, iar racheta a ricosat in tribuna și a fost aproape sa loveasca un copil, a notat GSP.ro. Irina Begu (31…