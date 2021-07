Valuta Euro, este tot mai ieftină. Care este cursul oficial Valuta europeana continua sa scada. Iata care sunt cotațiile oficiale anunțate de Banca Naționala a Moldovei. Leul moldovenesc se apreciaza și astazi fața de valuta europeana. Pentru a doua zi consecutiv, euro pierde teren și ajunge sa coste 21,15 de lei - cu 4 bani mai puțin decat ieri. Astfel, la cursul oficial al Bancii Naționale a Moldovei pentru 20 iulie, moneda europeana scade cu inca patru bani fața de ziua de ieri. Leul se depreciaza ușor insa fața de dolarul american. Valoarea lui in cotațiile oficiale este de 17,96 lei. Valoarea unei hrivne ucrainene ramane neschimbata, adica… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

