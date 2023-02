Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre medicii care a refolosit stimulatoare cardiace de la cadavre a fost retinut, vineri noapte, potrivit stirileprotv.ro. El ar fi refolosit 238 de stimulatoare cardiace. In plus, acestuia i se mai aduc acuzatii de mita, dar si de complicitate la construirea ilegala a unei vile intr-o arie naturala…

- Politia Judeteana Arges a anuntat, vineri dupa-amiaza, ca politistii fac cercetari cu privire la un incident care a avut loc intr-o padure din judet, unde lucratori silvici au fost amenințați cu o drujba si un topor de mai multe persoane pe care le-ar fi prins la furat lemne. „La data de 17 februarie…

- A jefuit un batran, imediat, polițiștii l-au prins pe hoț, totul s-a intamplat dis de dimineața, cazul a fost facut public de catre Poliția Romana. Hoțul a furat suma de 60.000 de lei, bani care au fost recuperați de catre polițiști. ” Tura de dimineața a colegilor noștri, Sorin, Cosmin și Catalin din…

- Polițiștii din Argeș au deschis un dosar penal dupa ce aproximativ 60 de persoane au ramas blocate in weekend la Cabana Capra de pe Transfagarasan, in urma unei avalanse, a transmis IPJ Argeș. Turistii au ajuns acolo pe un sector de drum inchis circulatiei inca din octombrie 2022.„In continuarea verificarilor…

- Polițiștii din Borșa au identificat azi-noapte un autoturism, condus de un barbat de 31 de ani din oraș. In urma testarii acestuia cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,81 mg/l alcool pur in aerul expirat. Condus la Spitalul din Borșa in vederea prelevarii de mostre biologice de sange, barbatul…

- Sambata, 19 noiembrie, in jurul orei 15.00, polițiștii Secției 4 Leordina au fost sesizați de catre o femeie de 76 de ani, cu privire la faptul ca fiul acestea a agresat-o fizic. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca in urma unui conflict spontan și a consumului de alcool, fiul…