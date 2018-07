Valurile de căldură din emisfera nordică au provocat zeci de decese (OMM) Temperaturile au atins niveluri record saptamana aceasta in mai multe regiuni din Europa si Asia, iar zeci de persoane au murit in incendii sau din cauza insolatiei, informeaza DPA. ''Vremea extrema, cu temperaturi record si valuri de caldura, seceta si precipitatii devastatoare, a marcat prima jumatate a verii in emisfera nordica'', a precizat Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) intr-un comunicat dat marti publicitatii. ''Acest lucru a avut un impact semnificativ asupra sanatatii oamenilor, agriculturii, ecosistemelor si infrastructurii si a provocat incendii devastatoare'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea atipica din aceasta vara i-a luat prin surprindere și pe cei care fac prognozele. Meteorologii de la ANM au precizat ca vinovata de vremea din luna iulie ar fi masa de aer rece care a stationat în zona central-estica a Europei, în timp ce pe partea…

- Este sezonul vacantelor ratate in Europa. Canicula, incendii, grindina și chiar ninsoare strica multe concedii in zonele preferate de conationali: Grecia, Italia si Spania. Ultimele vesti rele vin din apropiere de Atena: o statiune cunoscuta este inconjurata de flacari. Sunt incendii de vegetatie de…

- ​Nordul Scandinaviei se confrunta cu un val de caldura care a dus la stabilirea unor noi recorduri de temperatura in locuri unde maximele rar trec de 20 de grade. Zilele trecute, chiar și dincolo de Cercul Polar, maximele au ajuns in multe locuri intre 31 și 34 de grade, ”cazand” și recorduri stabilite…

- Persoanele decedate aveau varste cuprinse intre 70 si 90 de ani.Alte 24 de persoane se afla in stare critica, conform serviciului public de radio si televiziune din Japonia, NHK. Citeste si Vremea a luat-o razna: Incendii de vegetatie in zona Cercului Arctic din cauza temperaturilor…

- Cel putin 70 de persoane au decedat in urma unui val de canicula care a afectat, saptamana trecuta, regiunea canadiana Quebec, cele mai multe decese fiind inregistrate in zona orasului Montreal, informeaza site-ul postului CBC.

- Vremea in București pe 6 iunie. In Capitala vremea va fi calduroasa, cu temperaturi in creștere, maxima urmand a se situa in jurul valorii de 31 de grade. Vremea in București pe 6 iunie. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate dupa-amiaza și seara, cand probabilitatea pentru averse, descarcari…

- Au fost peste 40 de grade in mod constant, iar in sudul tarii caldura a ajuns si la 50 de grade. In luna martie, temperatura medie a fost de 45 de grade. Medicii au avertizat populatia sa isi ia masuri de precautie si sa nu iasa din case la ora pranzului. Temperaturile se anunta ridicate si in luna…

- Europa a ramas fara stocuri de mere, urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile din sezonul trecut. In consecinta si preturile marilor producatori au urcat la maxime istorice, dublandu-se in unele cazuri. Romania consuma in perioada aceasta exclusiv din importuri, pentru ca nu avem capacitati…