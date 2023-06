Valuri mortale de căldură! Europa a depășit cu aproximativ 2,3 grade Celsius media preindustrială (1850-1900) Europa ar trebui sa se pregateasca pentru mai multe valuri de caldura mortale cauzate de schimbarile climatice. Anul trecut, in Europa a fost cu aproximativ 2,3 grade Celsius mai cald decat in perioada preindustriala. Potrivit unui raport de amploare, anul trecut, continentul care se incalzește cel mai rapid din lume, Europa, a fost cu aproximativ 2,3 grade Celsius mai cald decat in perioada preindustriala, relateaza AFP. Caldura extrema, seceta care afecteaza culturile, temperaturile record ale suprafeței marii și topirea fara precedent a ghețarilor se numara printre efectele prezentate in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

