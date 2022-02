Stiri pe aceeasi tema

- Noi manifestații de solidaritate cu Ucraina și impotriva invaziei declanșate de Rusia au avut loc in intreaga lume. Cel mai mare protest a avut loc la Berlin, cu peste 100.000 de participanți, relateaza The Guardian.

- Locuitorii comunei Horodnic de Sus s-au mobilizat și au venit in sprijinul refugiaților care au fugit din Ucraina de teama razboiului. Primarul acestei comune, Valentin Luța, spus ca a ramas profund impresionat de atitudinea concetațenilor sai, „a dragilor mei romani”. Valentin Luța a spus ca in comuna…

- Kievul a rezistat eroic inca o noapte in fața armatei ruse. Președintele Volodimir Zelenski este in continuare in capitala Ucrainei și da constant mesaje de incurajare soldaților sai, in condițiile in care Rusia a atacat Ucraina pe mai multe fronturi.

- Deputații și angajații Parlamentului Republicii Moldova s-au solidarizat cu poporul Ucrainei și colecteaza lucruri de prima necesitate pentru refugiații din țara vecina, noteaza Noi.md Un punct de colectare a plapumelor, produselor igienice, inclusiv scutece pentru copii, produse alimentare cu termen…

- Primaria Alba Iulia sare in ajutorul refugiaților din Ucraina: Cați oameni pot fi cazați și de unde vin banii Primaria Alba Iulia sare in ajutorul refugiaților din Ucraina: Cați oameni pot fi cazați și de unde vin banii „Moscova nu crede in lacrimi. Le provoaca! Alba Iulia, pe de alta parte, este gata…

- sIn condițiile in care județul Maramureș este una din porțile principale de intrare in țara a refugiaților din Ucraina, Spitalul Județean de Urgența Baia Mare este pregatit cu tot ce este nevoie pentru a veni in ajutorul persoanelor refugiate care au nevoie de asistența medicala. ”La nivelul autoritaților…

- Companiile de telefonie din Republica Moldova, Moldtelecom, Moldcell și Orange, in semn de solidaritate și susținere, va oferi la punctele de trecere din Ucraina spre țara noastra cartele gratuite cetațenilor refugiați din Ucraina.