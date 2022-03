Valuri de sanctiuni contraventionale pe soselele judetului! In ultimele 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 172 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 40.000 de lei. Politistii au acționat pe principalele drumuri nationale si judetene, dar si pe raza municipiilor si oraselor din judet, pentru prevenirea si combaterea vitezei excesive. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

