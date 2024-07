Valuri de deseuri sunt pe litoralul romanesc, iar numarul turistilor in crestere de la an la an, numarul insuficient de puncte de colectare separata a deseurilor si lipsa de educatie a populatiei sunt doar cateva dintre motivele pentru care judetul Constanta nu isi poate indeplini tintele de mediu, potrivit unei analize Clean Recycle. Procentajul de […] The post „Valuri” de deseuri pe litoralul romanesc. Constanta este departe de tintele de reciclare appeared first on Puterea.ro .