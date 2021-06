Valuri de caniculă: Peste o treime din decese pot fi atribuite încălzirii globale Peste o treime din decesele provocate la nivel global de valurile de caldura pot fi atribuite in mod direct incalzirii globale, potrivit unui studiu publicat luni, informeaza AFP. In vederea realizarii acestui studiu rar care evalueaza consecintele incalzirii globale in materie de sanatate publica, 70 de cercetatori internationali au colectat date provenite din 732 de situri, repartizate in 43 de tari, pe o perioada cuprinsa intre 1991 si 2018. Au folosit apoi o metodologie complexa pentru a calcula, pornind de la date sanitare, inregistrari ale temperaturilor si modele climatice, diferenta dintre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

