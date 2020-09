Valul USR: Marile surpize ale alegerilor locale USR este surprinzatorul câștigator a alegerilor locale. Cum nimeni nu și-l poate însuși drept membru pe Nicușor Dan, USR da lovitura cu primaria Timișoarei, se bate la primaria Constanței, iar câștigarea primariei Iașiului de catre Cosette Chicharu ar ține de domeniul incredibilului. USR se bate însa și pentru alte primarii mari din țara.



Rezultate alegeri locale 2020 București Sectorul 1:

Clotilde Armand ( PNL, USR-PLUS) - 47%

Dan Tudorache (PSD) - 37,7%



Rezultate alegeri locale 2020 Bucuresti Sectorul 2:



Radu Mihaiu (USR-PLUS, PNL) - 42%

Dan… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu un avans de 3.000 de voturi dupa numararea a 83% din secții, Allen Coliban (USR) a punctat ca victoria sa la Primaria Brașov e sigura și a sarbatorit in aceasta noapte cu echipa sa desfacand o șampanie.Allen, botezat, conform Decat o Revista, dupa Van Allen, o centura de radiații din jurul Pamantului,…

- Timișoara a infaptuit o noua revoluție, a spus Dominic Fritz, candidatul USR PLUS, care este dat drept caștigator al alegerilor locale de duminica. Sute de oameni s-au adunat in Piața Victoriei din Timișoara pentru a sarbatori.

- Dominic Fritz a caștigat Primaria Timișoarei in fața fostului primar, Nicolae Robu. Echipa USR-Plus a sarbatorit victoria in Piața Victoriei din Timișoara. Nicolae Robu și-a recunoscut infrangerea...

- Rezultatele surpriza la Alegerile locale 2020 odata cu anunțarea cifrelor parțiale, dupa inchiderea secțiilor de votare. Nicolae Robu a pierdut alegerile locale pentru Primaria Timișoarei, iar in Deveselu alegerile locale au fost caștigate de candidatul care a murit de Covid pe data de 17 septembrie.

- Radu Farcaș, candidatul Pro Romania pentru Florești, a postat un filmuleț pe o rețea sociala imediat dupa ce a ieșit din secția de votare. Citeste si: EXIT POLL Alegeri locale 2020 Timisoara. Nicolae Robu, favorit pentru un nou mandat "Am fost la vot, am votat. Am votat pentru schimbare, am…

- Vrei sa știi ce se intampla la Brașov in timpul procesului electoral? Newsbv.ro te va ține conectat la toate evenimentele din perioada alegerilor. Aici vei gasi declarații ale candidaților, daca sunt incercari de frauda electorala, prezența la vot. In municipiul Brașov sunt așteptați la urne 245.179…

- Partidul Național Liberal are cei mai perfomanți primari și șefi de consilii județene din Romania. Modelele liberale de succes se raspandesc deja in toata țara. Cuvintele-cheie sunt investiții, fonduri europene, digitalizare, inovare, susținerea sectorului privat, anunța digi24.ro.Viziunea…

- Veste trista Legenda Radioului Public, Gheorghe Verman, a plecat dintre noi Gheorghe Verman s a nascut pe 10 martie 1942 la Constanta.Fondator al retelei Studiourilor Teritoriale si Locale din cadrul Societatii Romane de Radiodifuziune SRR , al postului Antena Satelor, director general adjunct al SRR,…