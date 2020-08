Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Thailanda l-au arestat vineri pe un important exponent al miscarii pro-democratie si sustinator al protestelor care au loc de mai multe saptamani aproape zilnic in tara asiatica, relateaza AFP, Reuters si dpa potrivit Agerpres. Parit "Pinguinul" Chiwarak, in varsta de 22 de ani,…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo si-a exprimat miercuri, la Praga, sprijinul pentru manifestantii din Belarus, facand apel la regimul de la Minsk sa nu utilizeze forta impotriva lor, relateaza AFP. "Vrem ca poporul din Belarus sa se bucure de libertatile pe care le solicita, despre…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat luni reprimarea manifestatiilor din Belarus, cerand numararea "exacta" a voturilor exprimate la alegerile prezidentiale desfasurate in ajun in fosta republica sovietica si la care presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a revendicat…

- Premierul Thailandei a suspendat marti toate zborurile catre tara sa, dupa ce un soldat egiptean venit din China, care nu a respectat carantina și s-a dus la cumparaturi intr-un centru comercial, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, informeaza AFP.Regatul, care nu a inregistrat niciun caz…

- Polițiștii de frontiera din cadrul SPF Valea Vișeului – ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unei actiuni desfasurate in zona de competenta, 2.208 pachete cu țigari provenite din Belarus. Țigarile in valoare totala de 25.833 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar in continuare…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Aparent, America bubuie. Aparent, da semne de implozie. Afro-americanii și hispanicii s-au revoltat. Iar o parte dintre albi le țin isonul. Aparent, avem de-a face cu un conflict al raselor, transformat intr-un conflict al civilizațiilor. Care, iata, se externalizeaza. In…

- In contextul protestelor care au loc in Statele Unite, locuitorii orasului mexican Guadalajara au iesit in strada pentru a-si exprima la randul lor revolta fata de brutalitatea politiei, scrie adevarul.ro. Startul acestui protest il reprezinta moartea lui Giovanni Lopez, care a decedat la varsta de…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania si Consiliul National al Elevilor solicita de urgenta operationalizarea posibilitatii procurarii online a legitimatiilor de calatorie la transportul feroviar pentru studenti si elevi.