Valul prelungit de căldură alimentează incendiile de vegetaţie din sudul Bulgariei Incendiile de vegetatie continua sa devasteze anumite zone din Bulgaria, in contextul unor temperaturi situate in jurul valorii de 40 de grade Celsius si al unei secete prelungite, informeaza DPA. Marti, partea sudica a acestei tari a fost deosebit de afectata, iar autoritatile bulgare au emis o alerta cu al doilea nivel de intensitate. Incendiile au fost tinute sub control, dar nu au putut fi stinse complet, a raportat presa din Sofia. Aproximativ 20 de case abandonate au ars in Dolno Selo, un sat izolat din sudul tarii. Nu au fost raportate persoane ranite. In regiunea Pernik, flacarile au distrus… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

