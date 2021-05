Valul patru în SUA? Varianta de SARS-CoV-2 care circula cel mai mult acum este cea britanica, iar ea afecteaza mai ales tinerii și persoanele de varsta medie. Unul dintre cele mai afectate state americane este Washington, unde, in ultimele 2 saptamani, au aparut peste 18.000 de cazuri noi de Covid. In spitalele metropolei Seattle s-au prezentat valuri de adulți tineri și de varsta mijlocie cu simtome de Covid-19. Stau internați mai puțin decat stateau varstnicii Partea buna este ca ei stau internați mai puțin decat stateau varstnicii in valurile anterioare ale epidemiei. In Statele Unite, numarul deceselor de Covid-19… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania autorizeaza vaccinarea cu vaccinul impotriva Covid-19 AstraZeneca-Oxford a tuturor adultilor, indiferent de varsta, anunta ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn. Acesta revine astfel asupra deciziei de a limita vaccinarea cu vaccinul britanico-suedez la persoane in varsta de peste 60 de…

- Un funizor de servicii medicale din statul Washington refuza accesul persoanelor albe la serul impotriva coronavirusului, iar departamentul de sanatate al statului permite acest lucru. In prezent, African American Reach and Teach Health Ministry (AARTH) acorda prioritate „negrilor, indigenilor și…

- Potrivit datelor oficiale transmise vineri de autoritați, 20,33% din populația eligibila (16+) este vaccinata cu cel puțin o doza (3,272,322 persoane); 11,93% din populația eligibila (16+) este vaccinata cu schema completa (1,920,853 persoane) iar 8,39% din populația eligibila (16+) este vaccinata cu…

- Un caz de contaminare cu varianta SARS-CoV-2 – care se afla la originea unui val al epidemiei Covid-19 in India – a fost descoperit in Grecia, anunta autoritatile sanitare grecesti. Organismul national de sanatate publica EODY a anuntat duminica, intr-un comunicat, ca ”un esantion pozitiv cu varianta…

- În ultimele 24 de ore, în România au fost înregistrate 2.201 cazuri COVID – 19. În același interval, au fost raportate 154 de decese, 80 dintre cei morți fiind barbați și 74 femei. În acest moment, 1.377 de bolnavi se afla internați la secțiile ATI din țara.…

- Sportivii pot folosi teste rapide antigen, in locul celor PCR, ordinul comun al Ministerelor Sanatații și al Tineretului și Sportului fiind deja publicat in Monitorul Oficial. Conform protocolului semnat in 6 aprilie 2021, sportivii sa fie testați cu teste rapide pentru COVID-19, in locul celor PCR.…

- Comitetul national pentru imunizarea anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 61.939 doze de vaccin, dintre care 51.174 – Pfizer, 3.112 – AstraZeneca si 7.653 – Moderna, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul…

- In timp ce mai multe state au stabilit ca vaccinul dezvoltat de AstraZeneca/Oxford sa nu fie utilizat in imunizarea persoanelor in varsta, Coreea de Sud permite ca acest ser sa fie folosit și in cazul cetațenilor care au mai mult de 65 de ani. Coreea de Sud permite ca vaccinul anti-Covid-19 de la AstraZeneca…