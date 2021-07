Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu sustine ca Romania nu ar trebui sa se confrunte cu un al patrulea val al pandemiei de COVID-19, in conditiile in care populatia se vaccineaza, relateaza Agerpres. Șeful executivului a declarat, vineri, la Botosani, ca economia tarii nu ar trebui sa mai aiba de suferit din cauza…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca Romania va vinde vaccin anti-Covid-19 mai multor tari, Danemarca urmand sa primeasca un milion de doze. Citu a mai spus ca tinta principala – eliminarea pandemiei – a fost atinsa, chiar daca tintele de vaccinare anuntate in repetate randuri nu s-au atins. Premierul…

