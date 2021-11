Valul patru al pandemiei a readus în actualitate acordarea şomajului tehnic Cei mai multi beneficiari din Prahova – de ordinul zecilor de mii – s-au inregistrat anul trecut, dupa instituirea starii de urgenta N.Dumitrescu Prelungirea pandemiei dar mai ales efectele negative ale valului patru din Romania au determinat autoritațile, de la nivel central, sa readuca in actualitate o serie de reglementari gandite ca masuri de sprijin pentru salariații societaților a caror activitate este afectata in aceasta perioada. Astfel, la solicitarea ziarului Prahova, de la conducerea Agenției Județene pentru Ocupare Forței de Munca (AJOFM) Prahova am aflat ca, printr-o Ordonanța de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

