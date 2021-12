Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii mondiali de armament au fost in mare masura cruțați anul trecut de efectele crizei economice cauzate de Covid-19, cu un nou record de vanzari in creștere pentru al șaselea an consecutiv. Cifra de afaceri a celor mai mari o suta de grupuri din sectorul apararii in 2020 a atins un nou record…

- Statele Unite si Mexic urmeaza sa reactiveze partial masurile puse in aplicare in timpul administratiei Trump, conform carora migrantii trebuie sa astepte in Mexic un raspuns la cererea lor de azil in SUA, conform unui anunt facut de cele doua tari.

- Specialiștii vin cu noi detalii despre zodiile din horoscopul chinezesc. Ce se intampla cu nativii și care din ei vor avea parte de succes pe partea financiara? Afla daca ești printre cei norocoși? Horocop chinezesc pentru 15-21 noiembrie 2021 Șobolan – incepe saptamana foarte bine și se implica intr-un…

- Biserica se confrunta in aceste momente dificile pe care le traim (criza economica, pandemia, schimbari climatice sau avansul tehnologic etc.) cu numeroase provocari, care nu de puține ori i-au știrbit imaginea. Nu vorbim aici strict de Biserica Ortodoxa, ci de toate bisericile. Intr-o lume…

- Comitetul pentru Situații de Urgența va stabili astazi ce se intampla cu restricțiile dure anunțate aseara de președintele Klaus Iohannis. Președintele a spus ca, de luni, masca redevine obligatorie nu doar in spațiile inchise ci și in aer liber. Totodata, circulația pe timp de noapte va fi restricționata…

- Posibilitatea unui raspuns european coordonat la actuala crestere a tarifelor la energie va fi discutata chiar astazi de liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti in Slovenia. Energia s-a scumpit exploziv in Europa pe masura ce economiile au ieșit din pandemie. S-a marit cererea tocmai atunci…

- Donald Trump a dat in judecata New York Times si pe nepoata sa, Mary Trump, pentru faptul ca au dezvaluit informatii confidentiale despre finantele sale. Fostul presedinte american cere despagubiri de cel putin 100 de milioane de dolari.

- Preturile la gaze si electricitate care au explodat in ultima perioada si care au provocat disperare printre romani ar putea aduce profituri uriase celor mai mari producatori de energie din Romania, Hidroelectrica si Nuclearelectrica, transmite ZF.