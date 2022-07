Stiri pe aceeasi tema

- O portiune din vestul Europei a luptat in acest sfarsit de saptamana contra incendiilor forestiere, o urmare a unui val de caldura, care conform meteorologilor, ar putea bate mai multe recorduri de temperatura la inceputul saptamanii viitoare, relateaza AFP.

- Mii de pompieri se lupta cu incendiile de vegetație din Portugalia, Spania, Grecia și sud-vestul Franței, in mijlocul unui val de caldura extrema care nu da semne de ameliorare și care face sute de victime.

- Valul de caldura care se raspandește in Europa alimenteaza sute de incendii de vegetație. In Franța, Portugalia, Grecia și Spania, pompierii continua sa lupte cu flacarile. De la inceputul saptamanii, mii de hectare au fost facute scrum, zeci de case distruse și mii de oameni evacuați de urgența. In…

