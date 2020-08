Italia a inregistrat duminica o noua crestere a numarului zilnic de infectari cu coronavirus, cazurile ajungand la 1.210, cel mai ridicat bilant pentru 24 de ore din ultimele peste trei luni, relateaza DPA, conform Agerpres. Ministerul Sanatatii a precizat ca bilantul total al infectiilor a ajuns la 259.345, iar cel al deceselor, la 35.437, dintre […] The post Valul doi in Italia – peste 1.200 de infectari noi in 24 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .