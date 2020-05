Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de COVID-19 a provocat 49.759 de decese in Statele Unite, dupa ce in ultimele 24 de ore s-a inregistrat unul din cele mai ridicate bilanturi, conform datelor furnizate joi seara de Universitatea Johns Hopkins, informeaza vineri AFP.Citește și: Traian Basescu, AVERTISMENT sumbru: Comiteți…

- Ministerul Sanatatii din Singapore a anuntat marti o serie de noi restrictii menite sa reduca raspandirea noului coronavirus, printre acestea figurand inchiderea barurilor, cinematografelor, teatrelor si cluburilor de noapte pana pe 30 aprilie, informeaza DPA, citata de Agerpres. Masurile au fost…

- Cluburile din Germania pregatesc reduceri salariale. Bayern taie 20% din salarii, Dortmund la fel, daca nu se joaca. Borussia le ia din bani angajaților, 10%, și in cazul meciurilor fara spectatori. Epidemia de coronavirus lovește inclusiv in buzunarele jucatorilor. Indiferent ca imbraca tricoul lui…

- „Din cauza situatie de criza in care de aflam, programul magazinului Target va fi schimbat. Pentru prima data, dupa 25 de ani, va fi inchis pe timp de noapte. Pragramul va fi de luni pana duminica de la 08:00 la 21:00. Va multumim pentru intelegere! Sper sa ne reluam activitatea normala cat mai repede.”…

- Cluburile din Cartierul Rosu din Amsterdam vor fi inchise, precum și restaurantele, cafenelele și barurile, iar in fata magazinelor cu marijuana s-au format cozi, intrucat Olanda a impus restrictii stricte pentru a preveni raspandirea coronavirusului, scrie Digi24.ro .

- Unul dintre pacientii din judetul Iasi care a fost diagnosticat cu Covid-19 este un politist de frontiera care s-ar fi imbolnavit la Varsovia. Inainte de a afla ca e bolnav, weekendul trecut, barbatul ar fi mers in mai multe cluburi.

- Primaria Constanța a transmis, marți, ca la nivelul conducerii instituției s-a luat decizia ca toate creșele aflate in subordinea autoritaților locale sa fie inchise in perioada stabilita la nivel central pentru invațamantul preuniversitar. Totodata, Primaria Constanța a decis și suspendarea activitații…

- Epidemia de coronavirus se extinde in Europa și in Coreea de Sud, cu viteza naucitoare. Sunt aproape o suta de mii de cazuri confirmate in toata lumea și 3.200 de decese. Cei doi romani internați in Japonia s-au vindecat și vor reveni acasa.