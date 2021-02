Valul de frig din Texas relansează discuţiile despre o posibilă asociere cu schimbările climatice Valul de frig neobisnuit care a provocat in Statele Unite moartea a cel putin 21 de persoane si pene majore de curent in Texas a relansat discutiile stiintifice cu privire la posibilitatea ca schimbarile climatice sa se afle in spatele frontului de aer rece de saptamana aceasta, relateaza Reuters miercuri. Oamenii de stiinta sustin ca incalzirea globala - in special incalzirea rapida a Arcticii - este un posibil, daca nu chiar probabilul, vinovat pentru vremea extrema. Din punct de vedere istoric, temperaturile deosebit de scazute au fost mentinute de obicei in Arctica de un curent de aer cu deplasare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tornadele din sud-estul Statelor Unite si temperaturile foarte scazute inregistrate pana in Texas au provocat, marti, sapte morti si pene masive de electricitate care au anulat vaccinarile pentru Covid-19 in zonele afectate, punand in pericol aprovizionarea cu vaccinuri, transmite Reuters potrivit…

- Vicepresedintele executiv al Comisiei Europene pentru Pactul Ecologic European, Frans Timmermans, si Inaltul Reprezentant / Vicepresedinte Josep Borrell au salutat miercuri intr-o declaratie comuna decizia presedintelui american Joe Biden de a initia procedura de revenire a SUA in Acordul de la Paris…

- Vicepresedintele executiv al Comisiei Europene pentru Pactul Ecologic European Frans Timmermans si Inaltul Reprezentant / Vicepresedinte Josep Borrell au salutat miercuri intr-o declaratie comuna decizia presedintelui american Joe Biden de a initia procedura de revenire a SUA in Acordul de la Paris…

- Presedintele american Joe Biden a semnat miercuri, la doar cateva ore dupa preluarea functiei, 15 ordine executive, printre care pe cel vizand revenirea SUA in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, informeaza Reuters si AFP. "Vom combate schimbarile climatice asa cum n-am mai facut-o niciodata…

- Rezultatele studiului, anunțate vineri, sunt limitate, deoarece cercetarea nu a verificat toate mutațiile gasite in cele doua variante diferite ale virusului, scrie Reuters. Vaccinul dezvoltat de Pfizer și BioNTech pare sa fie funcțional impotriva unei mutații-cheie din tulpinile foarte transmisibile…

- Donald Trump anunta ca nici el si nici functionarii de rang inalt de la Casa Alba nu vor fi vaccinati impotriva Covid-19, in pofida faptului ca Statele Unite lanseaza luni o vasta campanie de vaccinare cu vaccinul aliantei Pfizer/BioNtech, dupa ce au depasit pragul de 300.000 de morti din cauza noului…

- Donald Trump anunta ca nici el si nici functionarii de rang inalt de la Casa Alba ar urma sa nu fie vaccinati impotriva covid-19, in pofida faptului ca Statele Unite lanseaza luni o vasta campanie de vaccinare cu vaccinul aliantei Pfizer/BioNtech, dupa ce au depasit pragul de 300.000 de morti din cauza…

- Guvernele lumii vor produce in 2030 o cantitate de carbune, petrol si gaze cel putin dubla fata de cea care ar fi in concordanta cu limitarea incalzirii globale, au anuntat miercuri Organizatia Natiunilor Unite (ONU) si grupuri de cercetare in cel mai recent semnal de alarma privind schimbarile climatice,…