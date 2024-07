Valul de caniculă va persista. Prognoza actualizată de ANM Azi și maine, 16 iulie 2024, majoritatea cea mai mare parte a țarii se afla sub cod ROȘU de canicula, doar in zona Maramureșului și nord-estul Transilvaniei, temperaturile maxime vor fi situate sub 40 de grade, iar in restul teritoriului valorile vor depași aceasta valoare. Pe surse se menționeaza ca meteorologii au extins codul ROȘU și pentru urmatoarele doua zile. La munte se vor inregistra innorari accentuate! „In cea mai mare parte a țarii, valul de caldura va continua sa se intensifice. Se vor inregistra temperaturi maxime intre 37 și 42 de grade, iar pe litoral vor fi de 33…36… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zona aflata sub avertizare cod rosu de canicula se extinde luni si marti, temperaturile urmand sa ajunga la 42 de grade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Practic, trei sferturi din țara se va afla afla sub cod roșu de canicula, in timp ce cateva județe din Maramures si Transilvania…

- Agenția Naționala de Meteorologie (ANM) a prelungit și extins Codul Roșu de canicula. Astfel, inclusiv luni și marți, in Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea și sud-vestul Transilvaniei, valul de caldura va continua sa se intensifice. Se vor inregistra temperaturi maxime intre 37 și…

- Luni și marți se atinge apogeul caniculei. In țara vor fi și 42 de grade C la umbra. La Cluj ramanem la Codul Portocaliu. ANM a emis in aceasta dimineața noi avertizari de canicula. Pe 15 și 16 iulie se anunța val de caldura intens și persistent, canicula, disconfort termic deosebit de accentuat. In…

- Potrivit specialiștilor, temperaturile sunt in creștere, pe alocuri termicele pot depași 40 de grade, iar nopțile se pot inregistra valori de peste 20 de grade. In zona noastra, vestul și sud-vestul țarii și la munte spre dupa-masa zilei de vineri, exista posibilitatea ca cerul sa prezinte unele…

- Cupola de foc nu vrea sa paraseasca Romania. Vom avea cel puțin o saptamana de canicula și temperaturi extreme. ANM a actualizat in aceasta dimineața codurile de canicula. La Cluj avem Cod Portocaliu de caldura persistenta și disconfort termic accentuat și vineri 12 iulie. In cea mai mare parte a țarii,…

- Valul de canicula se extinde in Romania in urmatoarele zile, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunțand un cod roșu pentru cea mai mare parte a țarii pentru zilele de 13 și 14 iulie. Restul teritoriului se va afla sub cod portocaliu.Sub cod roșu de canicula vor fi Crișana, Banat, Oltenia,…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBENInterval de valabilitate: 12 iulieFenomene vizate: val de caldura persistent, canicula și disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului și harții In Maramureș, estul și nord-estul Transilvaniei, in Carpații Orientali și in zona litoralului valul de caldura…

- Valul de caldura se va intensifica, meteorologii anunța ca, joi și vineri temperaturile pot urca la 39 de grade, iar noaptea nu vor cobori sub 20 de grade. Conform harți, canicula va fi prezenta, pe arii mai extinse fața de ziua precedenta. „Valul de caldura va continua sa se intensifice,…