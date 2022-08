Valul de caniculă se prelungește până marți Metreorologii au emis sambata o avertizare cod galben pentru intervalul 6 – 9 august, pentru cea mai mare parte a tarii, temperaturile urmand sa ajunga la 37 de grade, transmite News.ro. ”Sambata si duminica (6 si 7 august), valul de caldura va persista in cea mai mare parte a tarii, disconfortul termic va fi ridicat, iar local indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Luni si marti (8 si 9 august), valul de caldura se va restrange spre regiunile sudice si sud-estice. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 si 37 de grade, iar cele minime nu vor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

