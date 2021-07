Stiri pe aceeasi tema

- Mare parte din tara se afla sub avertizare de cod galben de canicula , iar Mihai Hustiu, meteorologul de serviciu al ANM, spune ca valul de caldura se va prelungi pana luni, 2 august. Cele mai calde zile vor fi in weekend, cand asteptam spre 39 de grade Celius in Bucuresti, spune Mihai Hustiu, pentru…

- Recordul absolut de temperatura inregistrat pana acum poate fi depașit in orice moment. Temperatura medie in Romania ar putea crește cu cateva grade Celsius in cea mai calda luna a anului, astfel incat, in anii urmatori, ne vom putea confrunta cu temperaturi de peste 50 de grade Celsius. ”Rezultatul…

- Un val de aer tropical din nordul Africii va strabate Romania saptamana urmatoare. Contextul sinoptic al perioadei care urmeaza prefigureaza zile de foc in mai multe regiuni din țara. O saptamana caniculara cu posibile temperaturi maxime de 41-42 de grade celsius care vor incepe din Transilvania și…

- Șansele de ploaie sunt minime, cerul fiind predominant însorit pe tot parcursul zilei. Norii vor acoperi cerul doar în proporție de 12%. Pe timpul dimineții, temperatura va ajunge pâna la 31 de grade Celsius, iar dupa-amiaza,…

- Informare meteorologica intra in vigoare miercuri și este valabila pana duminica. Valul de caldura se va intensifica, de la o zi la alta, in special zona de vest și sud-vest a țarii, unde vor fi simție mai acut temperaturile caniculare și disconfortul termic accentuat.Temperaturile se vor situa, miercuri,…

- Canicula afecteaza in special provinciile centrale și sudice. In provinciile Basra, Qadisiyah si Muthanna, din sud, temperatura maxima a urcat chiar la 51 de grade Celsius, potrivit unui comunicat al organizatiei.In capitala Bagdad si in provinciile Salahudin, Anbar, Karbala, Najaf, Maysan si Dhi Qar,…

- Caldura naucitoare in Romania! Temperaturi extreme au fost inregistrate joi, 24 iunie, in cea mai friguroasa localitate din Romania. La Intorsura Buzaului mercurul din termometre a urcat pana la 35 de grade Celsius.

- Odata cu avansul spre regiunea țarii noastre a dorsalei Anticiclonului Azoric, o masa de aer foarte cald, dinspre nordul Africii, este antrenata spre Romania și aduce un prim val de canicula și la noi. Canicula care va atinge valori chiar extrem prin vestul și sud-vestul țarii, unde vom avea zile in…