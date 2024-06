Valul de caniculă face victime în rândul turiştilor din Grecia Un german in varsta de 67 de ani a fost gasit mort pe insula greceasca Creta, a anunțat luni poliția, acesta fiind cel de-al șaselea deces al unui turist in urma valului de caldura din luna iunie, scrie Reuters. Turistul plecase duminica singur intr-o drumeție și dupa cateva ore și-a sunat soția pentru a anunța […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un german in varsta de 67 de ani a fost gasit mort pe insula greceasca Creta, a anunțat luni poliția, acesta fiind cel de-al șaselea deces al unui turist in urma valului de caldura din luna iunie, scrie Reuters. Turistul plecase duminica singur intr-o drumeție și dupa cateva ore și-a sunat soția pentru…

- O pana de curent uriașa a lovit vineri Muntenegru, Bosnia, Albania și cea mai mare parte a coastei Adriaticii din Croația, din cauza caniculei. Mai multe companii au fost nevoite sa-și intrerupa activitatea, semafoarele nu au mai funcționat, provocand haos in trafic, iar oamenii au ramas fara aer condiționat…

- Cadavrul unui turist american in virsta de 55 de ani a fost descoperit duminica pe insula Corfu, ceea ce ridica la trei numarul turistilor straini gasiti morti in Grecia in decurs de o saptamina. Alti trei turisti straini sint cautati pe alte insule grecesti, potrivit presei elene. citat de news.ro…

- Cadavrul unui turist american in varsta de 55 de ani a fost descoperit duminica pe insula greceasca Corfu. In total, trei turiști straini au fost gasiți morți in Grecia, in decurs de o saptamana. Toți au fost prinși in capcana caldurii sufocante.

- Un incendiu de vegetație face ravagii pe insula Creta din Grecia, iar autoritațile au ordonat sambata dimineața evacuarea a patru zone rezidențiale, au anunțat pompierii eleni, citați de Reuters.Alimentate de vanturile puternice, flacarile s-au extins pe versanții impaduriți de la est de orașul Ierapetra,…

- Un incendiu de vegetație a scapat de sub control sambata pe insula greceasca Creta, iar autoritațile au ordonat evacuarea a patru așezari rezidențiale, a anunțat departamentul de pompieri, scrie Reuters. Alimentat de vanturi puternice, incendiul s-a extins pe versanții padurii muntoase la est de orașul…

- Atenienii se sufoca in norii de praf gros aduși din Sahara, impreuna cu vremea neobișnuita de calda, au avertizat joi meteorologii și medicii, potrivit News.ro. „O furtuna tipica de nisip cu o raza de acțiune de 200 de kilometri (aproximativ 120 de mile) transporta intre 20 și 30 de milioane de tone…

- Pompierii mureseni au fost solicitați sa intervina la un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, pe strada Principala din localitatea Suseni. La fața locului, echipajele operative din cadrul Detașamentului Reghin intervin cu o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare…