- Un american in varsta de 55 de ani a fost gasit mort pe insula Mathraki din Grecia, a anuntat luni politia elena. Este al treilea turist decedat intr-un interval de o saptamana din cauza caldurii.

- Autoritațile au emis o atenționare de calatorie pentru Grecia, din cauza riscului crescut de incendii. Temperaturile vor atinge pana la 42 de grade Celsius, ceea ce crește semnificativ riscul de incendii

- In urma cu un deceniu, Grecia era in mijlocul unei crize a datoriilor devastatoare, marcata de ani de austeritate, dificultati si nelinisti, insa acum oficialii si investitorii spun ca 2024 ar putea fi in sfarsit anul in care revenirea se va incheia, transmite Reuters, informeaza Agerpres.

- Cinci persoane au fost ucise sambata intr-un atac cu cutitul intr-un mall din Sydney, in timp ce alte opt sunt spitalizate, intre care si un copil, au anuntat politia si serviciile de urgenta, relateaza Reuters si AFP. Politia a precizat ca atacatorul a actionat singur si ca pana in prezent nu i-a…

- Un incendiu de vegetație face ravagii pe insula Creta din Grecia, iar autoritațile au ordonat sambata dimineața evacuarea a patru zone rezidențiale, au anunțat pompierii eleni, citați de Reuters.Alimentate de vanturile puternice, flacarile s-au extins pe versanții impaduriți de la est de orașul Ierapetra,…

- Un incendiu de vegetație a scapat de sub control sambata pe insula greceasca Creta, iar autoritațile au ordonat evacuarea a patru așezari rezidențiale, a anunțat departamentul de pompieri, scrie Reuters. Alimentat de vanturi puternice, incendiul s-a extins pe versanții padurii muntoase la est de orașul…

- Spotify intenționeaza sa majoreze prețurile la planurile sale cu aproximativ 1 pana la 2 dolari pe luna pe cinci piețe, inclusiv in Marea Britanie, Australia și Pakistan, pana la sfarșitul lunii aprilie, noteaza Bloomberg News, potrivit unor surse, scrie Reuters. Acțiunile serviciului suedez de streaming…