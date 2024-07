Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit specialiștilor, temperaturile sunt in creștere, pe alocuri termicele pot depași 40 de grade, iar nopțile se pot inregistra valori de peste 20 de grade. In zona noastra, vestul și sud-vestul țarii și la munte spre dupa-masa zilei de vineri, exista posibilitatea ca cerul sa prezinte unele…

- Urmeaza zile de foc pentru toate județele din țara. Pentru weekend, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD PORTOCALIU de val de caldura intens și persistent, canicula, disconfort termic accentuat, valabila pentru 12 județe, inclusiv Bistrița-Nasaud, și una COD ROȘU de val de…

- Jumatatea lunii lui Cuptor vine cu doua coduri de canicula (galben și portocaliu) in toate județele din țara. Mai mult de jumatate de tara se va afla sub avertizare Cod portocaliu de caldura pe parcursul zilei de joi, temperaturile urcand pana la 39 de grade. Pe de alta parte, Iris Raducanu, meteorolog…

- Pentru miercuri, 10 iulie 2024, a fost emisa o avertizare meteorologica cod galben, dar si cod portocaliu, fiind anuntat val de caldura persistent, canicula si disconfort termic ridicat. ”Valul de caldura va continua sa se extinda si sa se intensifice in toate regiunile. Temperaturile maxime vor fi…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua mesaje: *ATENȚIONARE METEOROLOGICA ???? COD GALBEN ????* Interval de valabilitate: 9 iulie Fenomene vizate: val de caldura, canicula și disconfort termic ridicat Valul de caldura va continua sa se extinda și sa se intensifice in județul Dambovița.…

- Valul de caldura nu doar ca nu se domolește, ci se va extinde și se va intensifica, astfel ca miercuri intreaga țara va fi „lovita” de canicula. Meteorologii au emis noi avertizari de canicula și disconfort termic, valabile marți și miercuri – 9 și, respectiv, 10 iulie. Prin intermediul unei atenționari…

- Sapte judete si capitala se afla luni sub avertizare cod portocaliu de canicula, fiind prognozate temperaturi de 35 - 37 grade Celsius. De asemenea, valul de caldura persista in Banat, in nord-vestul si nordul Olteniei, in nordul Munteniei, precum si in zona continentala a Dobrogei, aceste zone fiind…

- ANM a emis cod roșu de canicula in Romania. Temperaturile vor sari la 39 de grade, iar valorile resimțite vor fi in jurul a 50 de grade Celsius! Nopțile vor fi tropicale, iar disconfortul termic va fi ridicat. Codul roșu a fost emis și pentru București. AVERTIZARE METEOROLOGICA – COD GALBEN Interval…