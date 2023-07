Valul de caniculă acoperă întreaga țară. Temperaturi de peste 40 de grade Celsius | Prognoza meteo actualizată Disconfortul termic este accentuat in cea mai mare parte a țarii. In foarte multe județe, temperaturile au depașit deja 30 de grade Celsius. Atenționarea de Cod galben ramane valabila și sambata, ce vizeaza canicula și disconfortul termic din partea de sud a Olteniei, sudul și estul Munteniei, precum și zona Dobrogei, unde, se așteapta ca temperaturile sa treaca de 35 de grade celsius, iar disconfortul termic sa fie unul accentuat și indicele de temperatura, umezeala sa depașeasca pragul critic de 80 de unitați. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

