- Valul de caldura va persista si se va intensifica in Bucuresti, in perioada 22 - 25 iulie, si, in general, temperatura maxima va fi de 37 - 39 de grade, iar cea minima de 17 - 20 de grade, conform prognozei speciale pentru Capitala emise de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Un tren care a plecat miercuri dimineața din stația CFR Targu Jiu a acumulat 200 de minute intarziere, dupa ce locomotiva s-a defectat in chiar in mijlocul campului, potrivit ziarului Gorjeanul. Trenul cu direcția București avea probleme și cu aerul condiționat, asta in condițiile in care in Gorj s-au…

- A doua zi a saptamanii aduce temperaturi ridicate, caniculare, in unele zone ale țarii, dar dupa-amiaza vor fi și averse. Astfel, marți ramane in vigoare o avertizare COD GALBEN emisa de Administrația Naționala de Meteorologie, prin intermediul careia specialiștii anunța ca valul de caldura se va menține…

- In prima zi a acestei saptamani, din luna lui Cuptor, cum e cunoscuta luna iulie in popor, valul de caldura se va menține in toate regiunile, iar in cele vestice si nord-vestice se va intensifica. Luni, 4 iulie, este in vigoare o avertizare COD GALBEN emisa de Administrația Naționala de Meteorologie…

- Vremea va fi caniculara la Bucuresti, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati pe durata zilelor de luni si marti, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Nu scapam de caldura nici in zilele care urmeaza. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un COD GALBEN valabil pentru zilele de 2 și 3 iulie, fenomenele vizate fiind val de caldura și disconfort termic ridicat. Maine și poimaine, susțin meteorologii, valul de caldura se va menține in zonele…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie anunța ca duminica, in București, va fi cald. Spre seara este posibil sa apara averse cu caracter torențial, intensificari ale vantului și descarcari electrice.

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, in urmatoarele zile, in Romania, vremea se va incalzi semnificativ. Este posibil sa apara precipitații in mai multe regiuni, iar in a doua saptamana se va raci, iar la munte, temperaturile vor cobori noaptea sub pragul de inghet.