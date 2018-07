Stiri pe aceeasi tema

- Multi fermieri din Germania se lupta sa supravietuiasca, dupa ce canicula si, implicit, seceta au lovit partea de nord a continentului si au afectat culturile agricole, in timp ce in Franta culturile de grau...

- Comisia Europeana a introdus noi reguli privind concediile in Europa. Turiștii ar putea primi inapoi toți banii platiți pe vacanțe. Care sunt condițiile. Din luna iulie a intrat in vigoare o directiva europeana conform careia turiștii au dreptul sa renunțe la pachetele de vacanța alese fara sa piarda…

- Germania este necesar sa fie pregatita de compromisuri cu Franta pe tema reformei zonei euro, a declarat joi cancelarul Angela Merkel, indicand astfel ca vrea sa negocieze inaintea Consiliului european de la sfarsitul lunii, relateaza Reuters. ”Eu cred ca ne apropiem in privinta reformelor monedei unice,…

- La a opta aniversare a celei mai mari interventii din istoria zonei euro, Grecia este mai aproape ca niciodata de a se elibera din „lanturile” creditorilor si de a-si incerca norocul sa stranga bani pe cont propriu, potrivit Bloomberg. Insa cu cat ziua de 20 august – ziua in care Grecia…

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a mustrat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in fata intregului plen al Parlamentului European de la Strasbourg. Grapini a criticat public ideile lui Macron despre viitorul Europei si al Uniunii Europene. La sedinta din plenul Parlamentului European…

- Aproape jumatate dintre romani (40%) spun ca se simt plini de energie, imediat dupa ce s-au trezit, si ca vor sa isi inceapa deindata activitatea, releva un sondaj realizat de E.ON si Kantar EMNID in mai multe tari europene, care plaseaza romanii pe primul loc intr-un ipotetic clasament al celor…

- Alfa Romeo a inregistrat vanzari in creștere in Europa pe primele trei luni din acest an, cu rezultate notabile pe piețe precum Italia, Germania și Franța. Cele mai cautate modele ale constructorului italian au fost Stelvio și Giulia.

- Romania a avut, cu 28,6%, a doua cea mai mare crestere a inregistrarilor de masini noi in Europa, in primul trimestru, dupa Ungaria (29,8%), numarul automobilelor crescand de la 22.276 in primul trimestru din 2017 la 28.643 in T1 2018, arata datele European Automobile Manufacturers Association-ACEA.…