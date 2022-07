Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate din tara se afla duminica sub Cod portocaliu si Cod galben de canicula si disconfort termic accentuat, valorile termice urmand sa atinga pe parcursul acestei zile 41 de grade Celsius, potrivit avertizarilor actualizate emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Sursa…

- Valul de caldura se va intensifica in Bucuresti, in perioada 24 - 28 iulie, conform prognozei speciale pentru Capitala emise duminica de Administratia Nationala de Meteorologie. Temperaturile maxime vor ajunge la 40 de grade Celsius, in timp ce minimele nu vor cobori sub 19 grade.

- Valul de caldura va persista si se va intensifica in Bucuresti, astfel ca duminica se vor atinge 40 de grade, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicata sambata de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Valul de caldura va persista si se va intensifica in Bucuresti, in perioada 22 - 25 iulie, si, in general, temperatura maxima va fi de 37 - 39 de grade, iar cea minima de 17 - 20 de grade, conform prognozei speciale pentru Capitala emise de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Meteorologii au actualizat avertizarile de canicula. Codul portocaliu de caldura va fi prelungit, iar temperaturile vor trece de 40 de grade Celsius la umbra, inclusiv in Capitala. Meteorologii au prelungit avertizarile meteo de canicula și disconfort termic accentuat și pentru zilele de duminica și…

- Temperaturile maxime vor ajunge la 36 de grade Celsius in urmatoarele zile, iar indicele de temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, anunța vineri meteorologii. Temperaturile vor fi cuprinse in general intre 33 si 36 de grade in urmatoarele doua zile iar disconfortul termic…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in toata tara, pana sambata dimineata, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, in intervalul 17 iunie, ora 11:00 – 18 iunie, ora 10:00, manifestarile de instabilitate…