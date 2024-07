Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare parte a țarii este vizata de joi pana vineri dimineața de un cod galben de vreme instabila, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). In același timp, jumatatea sudica a țarii este, in continuare, afectata de canicula. Valul de caldura mai scade insa in intensitate, județele…

- Dupa o saptamana de caldura infernala, se anunța vijelii și ploi in județul Cluj. Codul Galben intra in vigoare de astazi, 18 iulie, ora 10 și va ține pana vineri, 19 iulie, ora 02In intervalul menționat, in zona de munte, Oltenia, Muntenia, Moldova, Transilvania și local in Dobrogea și Maramureș vor…

- Trei sferturi din tara se afla, duminica, sub atentionare Cod rosu de caldura excesiva, in timp ce in restul teritoriului va fi in vigoare un Cod portocaliu de canicula, potrivit prognozei publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Astfel, pe parcursul acestei zile, pe fondul atentionarii…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineața, o atenționare cod roșu de canicula, care va afecta aproape toata țara, samata și duminica. Sunt sub cod roșu Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova. Joi, in cea mai mare parte a Moldovei, zona litoralului și local in Transilvania…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 8 iulieFenomene vizate: val de caldura, canicula și disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului și harțiiValul de caldura se va extinde și intensifica ușor in Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala și jumatatea…

- Valul de caldua se intensifica in urmatoarele zile, iar in sudul țarii temperaturile ajung la aproape 40 grade Celsius, la umbra. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a anunțat luni, la Antena 3 CNN, ca urmeaza o saptamana de foc.„Intr-adevar, va fi o saptamana de…

- Meteorologii au emis pentru luni o avertizare Cod portocaliu de canicula pentru București și șapte județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Calarași și Ilfov, precum și in municipiul București. Conform meteorologilor, in aceste zone valul de caldura…

- Sunt prognozate temperaturi de 35 – 37 de grade in sapte judete si in Capitala, fiind luni sub avertizare cod portocaliu de canicula, potrivit ANM . Valul de caldura persista in Banat, in nord-vestul si nordul Olteniei, in nordul Munteniei, precum si in zona continentala a Dobrogei, aceste zone fiind…