Valul de căldură se mai domolește. Cod portocaliu de caniculă în București Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, valul de caldura se mai domolește, dar in sudul țarii, inclusiv in municipiul București, avem cod portocaliu de canicula. In aceasta parte a țarii, temperatura maxima va fi de 37…38 de grade și va persista disconfortul termic accentuat. Dupa-amiaza și seara sunt prognozate innorari, averse, descarcari electrice și intensificari ale […] The post Valul de caldura se mai domolește. Cod portocaliu de canicula in București appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Canicula continua sa faca ravagii in toata țara. In ultimele zile, temperaturile au explodat și au atins valori mult prea mari pentru aceasta perioada. Specialiștii ANM transmit ca situația nu se remediaza curand și au emis un cod portocaliu de caldura, valabil pentru majoritatea regiunilor. Cod portocaliu…

- Valul de caldura va persista in toata țara, potrivit meteorologilor care au emis avertizari de cod portocaliu și roșu și in acest weekend. De asemenea, ne așteapta nopți tropicale cu temperaturi de 30 de grade Celsius. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunta pentru vineri cod galben, fiind…

- Temperaturi extreme: valul de caldura se intensifica in toata țara. ANM ar putea emite Cod Roșu de canicula Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca valul de caldura se intensifica in toata tara. Alba și majoritatea județelor din țara se afla miercuri sub avertizare Cod Galben. Pentru…

- Sapte judete si capitala se afla luni sub avertizare cod portocaliu de canicula, fiind prognozate temperaturi de 35 - 37 grade Celsius. De asemenea, valul de caldura persista in Banat, in nord-vestul si nordul Olteniei, in nordul Munteniei, precum si in zona continentala a Dobrogei, aceste zone fiind…

- In urmatoarele zile județul Argeș se afla sub incidența avertizarilor meteorologice COD ROȘU și COD PORTOCALIU, care vor aduce un val de caldura persistent și intens, canicula, disconfort termic deosebit de accentuat, conform informarii transmise de catre Administrația Naționala de Meteorologie. Valul…

- Cupola de caldura in toata Romania. Valul de caldura se intensifica, iar Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari cod portocaliu și galben de canicula, valabile in aproape toața țara. Iata in ce zone sunt anunțate temperaturi de foc. Pentru ce zone a fost emis cod galben de canicula…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! Meteorologii au emis cod portocaliu și cod galben de canicula in aproape toata țara. Valul de caldura se intensifica.

- Vremea va continua sa se incalzeasca, in orele urmatoare. Iar miercuri valul de caldura se va extinde in toata țara, anunța meteorologii. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM)…