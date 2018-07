Valul de căldură se întoarce în Japonia; Cel puţin două persoane şi-au pierdut viaţa Cel putin doua persoane si-au pierdut viata marti din cauza caniculei, in conditiile in care un val intens de caldura s-a intors in Japonia dupa trecerea taifunului Jongdari prin partea de vest a tarii, a informat mass-media locala, citata de DPA.



O femeie de 79 de ani din orasul nordic Asahikawa a fost gasita inconstienta in apartamentul ei si ulterior declarata moarta la spital, a informat agentia de presa Kyodo.



De asemenea, un barbat in varsta de 29 de ani a murit dupa ce colegii sai l-au gasit inconstient intr-o fabrica din Tsu, in centrul Japoniei, a raportat Kyodo.

