Valul de căldură se extinde! Cod galben și portocaliu de CANICULĂ în România. Temperaturile anunțate de ANM Vremea va continua sa se incalzeasca, in orele urmatoare. Iar miercuri valul de caldura se va extinde in toata țara, anunța meteorologii. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis in 18 iunie avertizari Cod galben și portocaliu de […] The post Valul de caldura se extinde! Cod galben și portocaliu de CANICULA in Romania. Temperaturile anunțate de ANM first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

