- Zonele de vest și sud-vest ale țarii vor fi afectate de ploi și vijelii pana joi dimineața, in timp ce valul de caldura persista in regiunile sudice, anunța miercuri, 26 iunie, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).O atenționare cod galben de vreme instabila vizeaza jumatatea vestica a Olteniei,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi și vijelii, valabila astazi, intre orele 12 și 23. Sub incidența se afla și zona de munte a județului Cluj.In intervalul menționat, in cea mai mare parte a Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate…

- Temperaturile maxime vor la 37 de grade, deși canicula scade in intensitate astazi! Codul Roșu a fost in vigoare pana la ora 10:00 in pentru 8 judete din sudul tarii dar dupa acest moment a ramas activ un cod portocaliu de caldura pentru judetele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ialomita, Calarasi si…

- Administratia Nationala de Meteorologie ANM a emis avertizare de cod galben de temperaturi ridicate valabila pentru ziua de astazi, sambata, 22 iunie 2024.Potrivit sursei citate, intervalul de valabilitate:este 22 iunie 2024 .Fenomenele vizate sunt val de caldura, disconfort termic ridicat .Valul de…

- Valul de canicula se extinde in județul Dambovița! Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou Cod galben de canicula pentru județul nostru, care va fi valabil pe parcursul zilei de vineri, 21 iunie. Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ridicat. Maximele se vor situa intre 32-34…

- Cupola de caldura in toata Romania. Valul de caldura se intensifica, iar Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari cod portocaliu și galben de canicula, valabile in aproape toața țara. Iata in ce zone sunt anunțate temperaturi de foc. Pentru ce zone a fost emis cod galben de canicula…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de cod galben de val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat, pentru astazi. Valul de caldura se va extinde in toata țara. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 32 și 35 de grade și local va fi canicula in: nordul Crișanei,…

- Vremea va continua sa se incalzeasca, in orele urmatoare. Iar miercuri valul de caldura se va extinde in toata țara, anunța meteorologii. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM)…