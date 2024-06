Stiri pe aceeasi tema

- MESAJ 1AVERTIZARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 24 iunieFenomene vizate: val de caldura persistent, disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului și harțiiValul de caldura va persista in Banat, in nord-vestul și nordul Olteniei, in nordul Munteniei, precum și in zona continentala…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anuntat ca astazi, pana la ora 20:00, va fi interzisa circulația autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone. Vor fi afectate toate sectoarele de drumuri naționale, drumurile expres și autostrazi din județele:…

- Meteorologii au emis un cod rosu de canicula valabil astazi, 23 iunie, in mai multe judete din sudul tarii, fiind afectata si Capitala. In restul tarii, valul de caldura persista, transmite ANM, care a anuntat temperaturi ridicate si disconfort termic pana luni, 24 iunie.Codul rosu de caldura este valabil…

- Duminica, in ziua alegerilor, 12 județe și Capitala vor fi sub avertizare Cod portocaliu de canicula și disconfort termic accentuat. Sunt vizate de avertizarea Cod portocaliu județele Dolj, Olt, Argeș, Teleorman, Gorj, Dambovița, Calarași, Ialomița, Braila, Buzau, Prahova, Ilfov și București.