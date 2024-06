Stiri pe aceeasi tema

- Caldura extrema in Timișoara, doi oameni au leșinat pe strada. Mai multe persoane au ajuns la spital in perioada in care au inceput sa se inregistreze temperaturi caniculare. Doua persoane au leșinat pe strada la Timișoara...

- Valuri mortale de canicula parjolesc orașe de pe patru continente, in timp ce emisfera nordica marcheaza prima zi de vara, semn ca schimbarile climatice ar putea contribui din nou la temperaturi record cu mult mai mari decat in vara 2023, considerata cea mai calda din ultimii 2.000 de ani. Temperaturile…

- Astazi, județul Buzau se confrunta cu temperaturi de foc, fiind sub avertizare cod portocaliu emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunța ca in multe zone din țara, inclusiv in Buzau, termometrele au aratat deja 40 de grade Celsius la ora pranzului. Valul de caldura intens…

- Un tren in care se aflau aproximativ 300 de calatori a ramas blocat, in satul Darza, comuna Crevedia, din cauza unei defecțiuni la locomotiva. Din cauza caniculei, doua persoane au fost asistate medical de echipajele specializate. Incidentul a avut loc miercuri seara. La fața locului au fost prezente…

- Milioane de oameni care depind de topirea zapezilor din Himalaya pentru a se aproviziona cu apa se confrunta anul acesta cu un risc serios de lipsa a apei din cauza diminuarii ninsorilor, au avertizat luni cercetatorii citați de AFP.

- Cel mai mare pelerinaj religios din lumeMinisterul de Externe iordanian a confirmat ca toate victimele se aflau in Arabia Saudita pentru a lua parte la cel mai mare pelerinaj religios din lume, Hajj-ul, desfașurat anual la Mecca. Tragedia subliniaza pericolele pe care caldura extrema le poate prezenta…

- Este vorba de o boala de origine alimentara numita salmoneloza. Bacteria imbolnavește 1,35 milioane de persoane și spitalizeaza 26.500 de persoane in fiecare an doar in SUA. Ucide mai multe persoane in total decat orice alt tip de intoxicație alimentara, potrivit Harvard Health Publishing.

- Doua milioane de persoane din Anglia si Scotia continua sa sufere din cauza simptomelor generate de COVID-19 de lunga durata, iar activitatile zilnice desfasurate de 381.000 dintre ele sunt mult limitate din aceasta cauza, potrivit unui studiu oficial publicat joi, informeaza Reuters, conform Agerpres.