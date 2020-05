Valul de căldură din Siberia şi topirea gheţii din Groenlanda, motive de îngrijorare pentru oamenii de ştiinţă Valul de caldura din Siberia, alaturi de o topire timpurie a ghetii din Groenlanda, reinvie ingrijorarile comunitatii stiintifice pe masura ce vara se apropie in regiunea arctica, relateaza agentia AFP.



Inceputul sezonului de topire din Groenlanda - definit drept momentul in care acest fenomen cuprinde cel putin 5% din calota glaciara - a fost inregistrat la data de 13 mai, potrivit Institutului Meteorologic Danez (Danmarks Meteorologiske Institut - DMI). Cu "aproape doua saptamani mai devreme", comparativ cu data medie stabilita in urma a 40 de ani de monitorizare, dupa cum a explicat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

