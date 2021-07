Valul de căldură din Grecia va continua şi săptămâna viitoare Valul de caldura care se manifesta in Grecia de la inceputul acestei saptamani aduce temperaturi in jurul valorii de 40 de grade Celsius in cursul weekendului si va continua si saptamana viitoare, transmite vineri DPA. Conform anuntului facut vineri de meteorologii greci, in cursul saptamanii viitoare temperaturile in regiuni din centrul Greciei vor atinge 45 de grade Celsius, iar in timpul noptii, temperaturile din zonele urbane nu vor coobori sub 30 de grade Celsius. Foto: (c) Costas Baltas/REUTERS Acest val de caldura este unul dintre cele mai lungi din ultimele decenii, conform declaratiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valul de caldura care se manifesta in Grecia de la inceputul acestei saptamani aduce temperaturi in jurul valorii de 40 de grade Celsius in cursul weekendului si va continua si saptamana viitoare, transmite vineri DPA. Conform anuntului facut vineri de meteorologii greci, in cursul saptamanii…

- Un val de caldura afecteaza si cea mai mare parte a Greciei. Temperaturile depasesc in multe locuri 40 de grade Celsius. Turistilor aflati acolo li se recomanda sa urmareasca si avertizarile autoritatilor legate de incendii. Caldura mare a deschis o serie de focare de incendiu. Valul de caldura a afectat…

- Ultimele zile ale lunii iulie și primele din august vor aduce cel mai intens val de caldura din vara lui 2021 de pana acum. Temperaturile urmeaza sa depașeasca 40 de grade Celsius in unele zone, ajungand chiar la 45 de grade in Grecia, in acest weekend, conform severe-weather.eu. In acest context, riscul…

- Romania și sud-estul Europei vor fi „prajite” de un val de caldura extrema. Domul de caldura aduce temperaturi de 45 grade Celsius Romania și sud-estul Europei vor fi „prajite” de un val de caldura extrema. Domul de caldura aduce temperaturi de 45 grade Celsius Ultimele zile ale lunii iulie și primele…

- Ultimele zile ale lunii iulie și primele din august vor aduce cel mai intens val de caldura din vara lui 2021 de pana acum. Temperaturile urmeaza sa depașeasca 40 de grade Celsius in unele zone, ajungand chiar la 45 de grade in Grecia, in acest weekend. In acest context, riscul de erupere a incendiilor…

- De marți, valul de caldura venit din nordul Africii va incepe sa-și faca simțite efectele, iar in urmatoarele 2 zile temperaturile vor putea atinge chiar 41 de grade in vestul, centru și nordul Greciei, dar fara sa treaca de 38-40˚ in Insulele Ionice și de 37-38˚ in vestul Egeei și Arhipelagul Dodecanez,…

- Serviciul Meteorologic din Grecia (EMY) a emis o alerta de cod roșu privind un prelungit val de caldura care va lovi destinația preferata de vacanța a românilor, cu temperaturi de pâna la 44˚C la umbra, unii meteorologi vorbind chiar de 45˚C, scrie publicația Keep Talking Greece.…

- Vremea va fi calduroasa, local caniculara, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatura-umezeala va atinge si va depasi pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unitati. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab, la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 34 si 36…