Valul de caldura care afecteaza in ultimele zile o mare parte a Chinei, cu temperaturi de pana la 40 de grade agravate de umiditatea puternica, a provocat moartea in nord-estul tarii a milioane de castraveti de mare, o specialitate marina la mare pret in aceasta tara asiatica, relateaza EFE. Potrivit ziarului South China Morning Post, in provincia Liaoning, unde exista crescatorii de astfel de nevertebrate marine, s-au pierdut 68.000 de tone de castraveti de mare, reprezentand pierderi de peste 6,9 milioane de yuani. Valul de caldura care a inceput pe 23 iulie a facut sa creasca temperaturile,…